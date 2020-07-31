Евгения Ленская и Анна Кузнецова назначены зампредседателя правления «Россельхозбанка»
Евгения Ленская и Анна Кузнецова назначены заместителями председателя правления «Россельхозбанка», сообщила пресс-служба кредитной организации. Ленская будет курировать работу маркетинга и коммуникаций Банка и группы компаний, а Кузнецова начнет контролировать работу на рынках капитала, оказание брокерских, депозитарных услуг и дочернюю компанию «РСХБ — Управление активами».
Евгения закончила Московский государственный технический университет и Академию народного хозяйства при Правительстве России. В 2013 г. получила диплом University of Chicago Booth School of Business по программе развития лидерства в Лондоне. До прихода в Россельхозбанк занимала должность вице-президента по маркетингу и общественным связям Почта Банка.
Анна обладает степенью кандидата физико-математических наук. С 2006 по 2008 г. занимала пост вице-президента НП «Фондовая биржа РТС» и заместителя председателя правления ОАО «РТС». Затем пять лет была заместителем генерального директора, а с июня 2013 г. по 2016 г.- генеральным директором ЗАО «ФБ ММВБ». Позднее работала в должности управляющего директора по фондовому рынку ПАО «Московская биржа». До прихода в «Россельхозбанк» занимала должность члена правления — управляющего директора по фондовому рынку и курировала направления «Фондовый рынок», «Рынок инноваций и инвестиций» и департамент индексов и биржевой информации Московской биржи.