Евгения Ленская и Анна Кузнецова назначены зампредседателя правления «Россельхозбанка»

Анна обладает степенью кандидата физико-математических наук. С 2006 по 2008 г. занимала пост вице-президента НП «Фондовая биржа РТС» и заместителя председателя правления ОАО «РТС». Затем пять лет была заместителем генерального директора, а с июня 2013 г. по 2016 г.- генеральным директором ЗАО «ФБ ММВБ». Позднее работала в должности управляющего директора по фондовому рынку ПАО «Московская биржа». До прихода в «Россельхозбанк» занимала должность члена правления — управляющего директора по фондовому рынку и курировала направления «Фондовый рынок», «Рынок инноваций и инвестиций» и департамент индексов и биржевой информации Московской биржи.