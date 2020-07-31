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Евгения Ленская и Анна Кузнецова назначены зампредседателя правления «Россельхозбанка»

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Евгения Ленская и Анна Кузнецова назначены заместителями председателя правления «Россельхозбанка», сообщила пресс-служба кредитной организации. Ленская будет курировать работу маркетинга и коммуникаций Банка и группы компаний, а Кузнецова начнет контролировать работу на рынках капитала, оказание брокерских, депозитарных услуг и  дочернюю компанию «РСХБ — Управление активами».

Евгения закончила Московский государственный технический университет и Академию народного хозяйства при Правительстве России. В 2013 г. получила диплом University of Chicago Booth School of Business по программе развития лидерства в Лондоне. До прихода в Россельхозбанк занимала должность вице-президента по маркетингу и общественным связям Почта Банка.

Анна обладает степенью кандидата физико-математических наук. С 2006 по 2008 г. занимала пост вице-президента НП «Фондовая биржа РТС» и заместителя председателя правления ОАО «РТС». Затем пять лет была заместителем генерального директора, а с июня 2013 г. по 2016 г.- генеральным директором ЗАО «ФБ ММВБ». Позднее работала в должности управляющего директора по фондовому рынку ПАО «Московская биржа». До прихода в «Россельхозбанк» занимала должность члена правления — управляющего директора по фондовому рынку и курировала направления «Фондовый рынок», «Рынок инноваций и инвестиций» и департамент индексов и биржевой информации Московской биржи. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных