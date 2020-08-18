Алексей Оверчук назначен управляющим от России в МБРР

Оверчук закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева по специальности «экономическая кибернетика, кандидат экономических наук. С 2000 по 2004 г. работал замруководителя Федеральной службы земельного кадастра, затем перешел на аналогичную должность в Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В 2007 г. стал замглавы Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Следующие несколько лет занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний «Ю-Эф-Джи Эссет Менеджмент». В 2010-2011 гг. работал советником и заместителем руководителя ФНС. В январе 2020 г. стал заместителем председателя правительства.