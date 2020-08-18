Алексей Оверчук назначен управляющим от России в МБРР
Алексей Оверчук назначен управляющим от России в структурах Всемирного банка — Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ранее российскийм представителем был Максим Орешкин.
Оверчук закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева по специальности «экономическая кибернетика, кандидат экономических наук. С 2000 по 2004 г. работал замруководителя Федеральной службы земельного кадастра, затем перешел на аналогичную должность в Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В 2007 г. стал замглавы Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Следующие несколько лет занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний «Ю-Эф-Джи Эссет Менеджмент». В 2010-2011 гг. работал советником и заместителем руководителя ФНС. В январе 2020 г. стал заместителем председателя правительства.
МБРР был создан после Второй мировой войны с целью оказания помощи европейским странам в восстановлении экономики. Теперь банк совместно с Международной ассоциацией развития предоставляет займы, гарантии, продукты управления рисками и консультационные услуги.