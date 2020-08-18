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Алексей Оверчук назначен управляющим от России в МБРР

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Алексей Оверчук назначен управляющим от России в структурах Всемирного банка — Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ранее российскийм представителем был Максим Орешкин.

Оверчук закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева по специальности «экономическая кибернетика, кандидат экономических наук. С 2000 по 2004 г. работал замруководителя Федеральной службы земельного кадастра, затем перешел на аналогичную должность в Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В 2007 г. стал замглавы Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Следующие несколько лет занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний «Ю-Эф-Джи Эссет Менеджмент». В 2010-2011 гг. работал советником и заместителем руководителя ФНС. В январе 2020 г. стал заместителем председателя правительства.

МБРР был создан после Второй мировой войны с целью оказания помощи европейским странам в восстановлении экономики. Теперь банк совместно с Международной ассоциацией развития предоставляет займы, гарантии, продукты управления рисками и консультационные услуги. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных