Евгений Дитрих переизбран главой совета директоров «Аэрофлота»
Глава Минтранса Евгений Дитрих переизбран председателем совета директоров «Аэрофлота», сообщает авиакомпания. Кроме того, совет директоров также принял решение о признании Ярослава Кузьминова и Романа Пахомова независимыми директорами.
Евгений закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «прикладная математика». Позднее получил диплом юриста в Высшей школе приватизации и предпринимательства. Работал на ведущих должностях в Министерстве имущественных отношений, Министерстве экономического развития, Федеральном дорожном агентстве, Департаменте промышленности и Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. С ноября 2018 г. занимает пост министра транспорта. В тот же год он был избран председателем совета директоров «Аэрофлота».