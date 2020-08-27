Евгений Дитрих переизбран главой совета директоров «Аэрофлота»

Евгений закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «прикладная математика». Позднее получил диплом юриста в Высшей школе приватизации и предпринимательства. Работал на ведущих должностях в Министерстве имущественных отношений, Министерстве экономического развития, Федеральном дорожном агентстве, Департаменте промышленности и Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. С ноября 2018 г. занимает пост министра транспорта. В тот же год он был избран председателем совета директоров «Аэрофлота».