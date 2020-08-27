Арташес Сивков стал вице-президентом по развитию массового рынка «Билайна»

Арташес закончил Российский государственный университет имени Г.В. Плеханова, кандидат философских наук. Начал карьеру в 2003 г. с должности в российском филиале немецкой ломании Webasto. Спустя три года стал директором по продажам в TNT Express CIS. В 2007 г. работал замгендиректора в СК «АльфаСтрахование-Жизнь». С 2009 по 2012 гг. был замруководителя ОАО «СК «РОСНО». После реорганизации компании в ОАО СК «Альянс» в 2012 г. продолжил работу в качестве зампредседателя правления. Присоединился к команде «Вымпелкома» в ноябре 2015 г. Параллельно является заместителем председателя совета директоров ЗАО «Раском».