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Арташес Сивков стал вице-президентом по развитию массового рынка «Билайна»

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Экс-руководитель руководитель корпоративного бизнеса «Вымпелкома» Арташес Сивков назначен первым исполнительным вице-президентом по развитию массового рынка, сообщила компания. Он займется  трансформацией и развитием коммерческих функций оператора. 

Арташес закончил Российский государственный университет имени Г.В. Плеханова, кандидат философских наук. Начал карьеру в 2003 г. с должности в российском филиале немецкой ломании Webasto. Спустя три года стал директором по продажам в TNT Express CIS. В 2007 г. работал замгендиректора в СК «АльфаСтрахование-Жизнь». С 2009 по 2012 гг. был замруководителя ОАО «СК «РОСНО». После реорганизации компании в ОАО СК «Альянс» в 2012 г. продолжил работу в качестве зампредседателя правления. Присоединился к команде «Вымпелкома» в ноябре 2015 г. Параллельно является заместителем председателя совета директоров ЗАО «Раском».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных