Кирилл Царев стал замруководителя блока розничного бизнеса в Сбербанке

До прихода в Сбербанк Кирилл был председателем правления международного банка Санкт-Петербурга. Кроме того, 12 лет Царев руководил ООО «Интерлизинг». В 2012-2018 гг. работал гендиректором АО «Сбербанк лизинг». В ноябре 2018 г. стал вице-президентом Сбербанка. Параллельно является председателем совета директоров АО «Сбербанк лизинг» и президентом Объединенной лизинговой ассоциации.