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Виктор Гришин ушел с поста ректора Плехановского университета

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Виктор Гришин покинул пост ректора Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, сообщает вуз. Врио главы университета назначен Иван Лобанов.

Гришин закончил Томский институт радиоэлектроники и электронной техники. С 1985 г. работал в госорганах республики Мордовия, а в 1993 г. занял пост министра экономики. Спустя три года был назначен на должность заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия. С 2000 по 2002 гг. работал заместителем председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике Госдумы. Затем пять лет был председателем Комитета по делам Федерации и региональной политике. Через четыре года решением ВАК Гришину присудили степень доктора экономических наук. 8 сентября 2008 года он стал ректором Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.​

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных