Виктор Гришин ушел с поста ректора Плехановского университета

Гришин закончил Томский институт радиоэлектроники и электронной техники. С 1985 г. работал в госорганах республики Мордовия, а в 1993 г. занял пост министра экономики. Спустя три года был назначен на должность заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия. С 2000 по 2002 гг. работал заместителем председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике Госдумы. Затем пять лет был председателем Комитета по делам Федерации и региональной политике. Через четыре года решением ВАК Гришину присудили степень доктора экономических наук. 8 сентября 2008 года он стал ректором Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.​