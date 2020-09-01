Филипп Третьяков назначен вице-президентом по маркетингу ГК «КОРТРОС»

Третьяков закончил Новосибирский государственный университет, имеет степень CCIM Американского института по инвестициям в коммерческую недвижимость. Работает на рынке недвижимости с 2004 г. В 2007 г. стал директором по корпоративному продвижению Mirax Group. Затем шесть лет занимал должность коммерческого директора в Galaxy Group. Является одним из основателей Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA. Карьеру в «КОРТРОС» начал в 2015 г. руководителем департамента продаж и маркетинга в Екатеринбурге. До нового назначения три года занимал пост главного коммерческого директора компании.