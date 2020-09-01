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Филипп Третьяков назначен вице-президентом по маркетингу ГК «КОРТРОС»

Ведомости

Руководство ГК «КОРТРОС» назначило Филиппа Третьякова вице-президентом по маркетингу и продажам. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании. 

Третьяков закончил Новосибирский государственный университет, имеет степень CCIM Американского института по инвестициям в коммерческую недвижимость. Работает на рынке недвижимости с 2004 г. В 2007 г. стал директором по корпоративному продвижению Mirax Group. Затем шесть лет занимал должность коммерческого директора в Galaxy Group. Является одним из основателей Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA. Карьеру в «КОРТРОС» начал в 2015 г. руководителем департамента продаж и маркетинга в Екатеринбурге. До нового назначения три года занимал пост главного коммерческого директора компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных