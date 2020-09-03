Петр Казакевич стал директором департамента госдолга Минфина

Казакевич начал карьеру в Минфине в 2005 г. с поста начальника отдела управления средствами Стабилизационного фонда. С 2007 г. он также курировал его работу, но уже в должности заместителя директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов. В 2011 г. он начал отвечать за организацию работы отдела займов на финансовых рынках.