Вячеслав Скворцов избран главой совета директоров НМТП
Руководство «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) назначило вице-президента «Транснефти» Вячеслава Скворцова председателем совета директоров, сообщила компания. Ранее этот пост занимал Рашид Шарипов.
С 2010 г. Скворцов был советником президента «Транснефти» и советником президента — заместителем вице-президента компании. В 2019 г. он получил должность вице-президента.
НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Его контролирующим акционером является «Транснефть», у нее 62% акций компании.