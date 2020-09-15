Андрей Быкасов стал генеральным директором «Михайлов и Партнеры»

Карьеру в области коммуникаций Быкасов начал в 2003 году в металлургической компании «Северсталь». После этого работал в «Михайлов и Партнеры» в 2008-2015 гг. директором практики финансовых коммуникаций. Затем был вице-президентом ПАО «ВымпелКом» по коммуникациям и устойчивому развитию.