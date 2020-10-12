Кирилл Жуков-Емельянов назначен врио председателя правления банка «Юникредит»
Наблюдательный совет банка «Юникредит» назначил Кирилла Жукова-Емельянова временно исполняющим обязанности председателя правления, сообщила кредитная организация. Ранее этот пост занимал Михаил Алексеев.
Жуков-Емельянов работает в «Юникредит» с 1994 г. В 1999 г. начал руководить кредитным бизнесом банка «Австрия кредитанштальт». После слияния кредитной организации с ММБ в 2001 г. занимал руководящие должности в блоке корпоративного бизнеса. В декабре 2008 г. стал членом правления. Он отвечает за корпоративный бизнес и Private Banking.