Елена Кипенева возглавила российское подразделение Valio
Главой российского подразделения Valio стала топ-менеджер Елена Кипенева, сообщила компания. Она вступит в должность в январе 2021 г. Ранее этот пост занимал Кари Финск, который продолжит работу в головном офисе в Финляндии.
Кипенева работает в компании более 8 лет. В организации подчеркнули, что она обладает опытом управления кросс-функциональными командами в ключевых направлениях бизнеса: маркетинг, контрактное производство, продажи, качество и разработка продукции и другие.
Valio — финский молочный кооператив, перерабатывающий сырое молоко, поставляемое фермерами-акционерами, на собственных заводах. Российское подразделение компании было образовано в 1994 г.