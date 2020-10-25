Кирилл Кузнецов стал зампредом правления Банка «Санкт-Петербург»
Старший вице-президент и директор московского филиала Банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов назначен заместителем председателя правления кредитной организации. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба компании.
Кузнецов закончил экономический факультет Алтайского государственного университета. С 2011 по 2018 г. купировал средний и региональный бизнес в АО «Альфа-банк». Затем присоединился к команде «Санкт-Петербурга» в качестве старшего вице-президента. Вошел в состав правления в 2019 г.