Кирилл Кузнецов стал зампредом правления Банка «Санкт-Петербург»

Кузнецов закончил экономический факультет Алтайского государственного университета. С 2011 по 2018 г. купировал средний и региональный бизнес в АО «Альфа-банк». Затем присоединился к команде «Санкт-Петербурга» в качестве старшего вице-президента. Вошел в состав правления в 2019 г.