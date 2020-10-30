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Евгений Норенко назначен управляющим директором «Судостроительного завода «Вымпел»

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Евгений Норенко занял пост управляющего директора АО «Судостроительный звод «Вымпел». Он будет отвечать за повышение операционной эффективности предприятия, заключение новых контрактов, а также обеспечение денежного потока. Ранее эту должность занимал Вадим Собко. Об этом сообщается на сайте ГК «Калашников», в состав которой входит организация. 

Норенко закончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. Макарова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России, а также курсы повышения производительности труда по федеральной программе повышения производительности труда и занятости населения во Всероссийской академии внешней торговли. С 1995 по 2005 г. служил в отдельной бригаде пограничных сторожевых кораблей в Находке. Затем работал на руководящих должностях в судоходной компании «Моррыбпром», Хабаровском судостроительном заводе и Находкинском судоремонтном заводе. До прихода в «Калашников» был заместителем генерального директора на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе.

«Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных катеров, а также судов военного и гражданского назначения. По данным компании, с момента основания в 1930 г. на заводе выпустили свыше 30 тыс. кораблей различных типов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных