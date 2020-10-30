Евгений Норенко назначен управляющим директором «Судостроительного завода «Вымпел»

Норенко закончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. Макарова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России, а также курсы повышения производительности труда по федеральной программе повышения производительности труда и занятости населения во Всероссийской академии внешней торговли. С 1995 по 2005 г. служил в отдельной бригаде пограничных сторожевых кораблей в Находке. Затем работал на руководящих должностях в судоходной компании «Моррыбпром», Хабаровском судостроительном заводе и Находкинском судоремонтном заводе. До прихода в «Калашников» был заместителем генерального директора на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе.