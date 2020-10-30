Владислав Свиблов стал председателем совета директоров Highland Gold
Главный бенефициар компании Fortiana Holdings Владислав Свиблов избран председателем совета директоров Highland Gold. Об этом говорится в сообщении золотодобытчика. Также Станислав Лучицкий и Антон Глазунов назначены неисполнительными директорами. Евгений Швидлер и Валерий Ойф покинули компанию.
Свиблов закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит». С 2002 по 2006 г. занимал пост вице-президента департамента инвестиций ЗАО ИК «Росбиодинг». Затем три года возглавлял ООО «Восточно-сибирская горнорудная компания», а также был председателем совета директоров ЗАО «НТБ-Девелопмент». Был вице-президентом по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК». Горнорудным бизнесом в Fortiana Holdings занимается с 2017 г.
Ранее Fortiana закрыла сделку по покупке 40,06% акций Highland Gold Mining у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров. Сумма сделки составила более 437 млн фунтов. Проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае, Забайкалье и на Чукотке. Сейчас компании принадлежат пять действующих рудников.