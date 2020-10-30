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Владислав Свиблов стал председателем совета директоров Highland Gold

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Главный бенефициар компании Fortiana Holdings Владислав Свиблов избран председателем совета директоров Highland Gold. Об этом говорится в сообщении золотодобытчика. Также Станислав Лучицкий и Антон Глазунов назначены неисполнительными директорами. Евгений Швидлер и Валерий Ойф покинули компанию.

Свиблов закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит». С 2002 по 2006 г. занимал пост вице-президента департамента инвестиций ЗАО ИК «Росбиодинг». Затем три года возглавлял ООО «Восточно-сибирская горнорудная компания», а также был председателем совета директоров ЗАО «НТБ-Девелопмент». Был вице-президентом по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК». Горнорудным бизнесом в Fortiana Holdings занимается с 2017 г.

Ранее Fortiana закрыла сделку по покупке 40,06% акций Highland Gold Mining у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров. Сумма сделки составила более 437 млн фунтов. Проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае, Забайкалье и на Чукотке. Сейчас компании принадлежат пять действующих рудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных