Бэлла Черкесова заняла пост замминистра цифрового развития

Черкесова закончила МГИМО по специальности журналист-международник. С 2008 года работала в департаменте пресс-службы и информации правительства России. С 2012 г. работает в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. С 2014 г. занималась вопросами развития отрасли медиа и возглавляла департамент развития средств массовой информации. До нового назначен год была референтом управления.