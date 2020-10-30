Александр Ханин стал вице-президентом по искусственному интеллекту МТС
МТС назначил Александра Ханина руководителем Центра искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба компании. Он также вошел в состав правления. Кроме того, совет директоров утвердил введение в состав правления Алексея Барсегяна. С сентября 2019 г. он занимает позицию вице-президента по корпоративным и правовым вопросам.
В 2012-2015 гг. Ханин работал преподавателем кафедры СМ-7 «Робототехнические системы и мехатроника» МГТУ им. Н. Э. Баумана по курсу «Математические основы теории автоматического управления». В тот же период он стал сооснователем и председателем совета директоров компании VisionLabs. Она занимается разработкой программного обеспечения и устройств с использованием биометрических признаков лица человека и видеоаналитики.