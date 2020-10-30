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Александр Ханин стал вице-президентом по искусственному интеллекту МТС

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МТС назначил Александра Ханина руководителем Центра искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба компании. Он также вошел в состав правления. Кроме того, совет директоров утвердил введение в состав правления Алексея Барсегяна. С сентября 2019 г. он занимает позицию вице-президента по корпоративным и правовым вопросам.

В 2012-2015 гг. Ханин работал преподавателем кафедры СМ-7 «Робототехнические системы и мехатроника» МГТУ им. Н. Э. Баумана по курсу «Математические основы теории автоматического управления». В тот же период он стал сооснователем и председателем совета директоров компании VisionLabs. Она занимается разработкой программного обеспечения и устройств с использованием биометрических признаков лица человека и видеоаналитики. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных