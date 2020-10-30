Илья Гудков ушел с поста главы «Российского экологического оператора»
Гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» («РЭО») Илья Гудков оставил свой пост. Данное решение принято после разработки федеральной схемы обращения с отходами, сообщает пресс-служба Минприроды России.
С 2013 по 2019 г. Гудков занимал пост генерального директора ФКУ «Ространсмодернизация», которая является подведомственным учреждением Министерства транспорта России. Затем занимал должность советника главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина. Был гендиректором «РЭО» с января 2020 г.