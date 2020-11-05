Евгений Амбросов стал зампредом правления «Новатэка»

Амбросов закончил судоводительский факультет Дальневосточного высшего инженерного морского училища им. Г.И. Невельского. С 1979 по 1997 г. работал в «Дальневосточном морском пароходстве». Прошел путь от инженера отдела отфрахтования флота Управления сухогрузного флота до начальника Управления эксплуатации флота. Затем три года был вице-президентом, заместителем генерального директора ОАО «Дальневосточное морское пароходство». Пришел в «Совкомфлот» на пост первого заместителя генерального директора в 2000 г. Член правления с 2009 г.