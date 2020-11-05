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Денис Борисов возглавил департамент анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Минфина

Ведомости

Денис Борисов назначен на пост директора департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Министерства финансов России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

До нового назначения Борисов был директором Московского нефтегазового центра «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young). Более 15-лет он работает в нефтегазовых, инвестиционно-финансовых и консалтинговых компаниях, а также в аналитических и инвестиционных подразделениях крупных банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных