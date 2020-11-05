Денис Борисов возглавил департамент анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Минфина

До нового назначения Борисов был директором Московского нефтегазового центра «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young). Более 15-лет он работает в нефтегазовых, инвестиционно-финансовых и консалтинговых компаниях, а также в аналитических и инвестиционных подразделениях крупных банков.