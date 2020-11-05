Георгий Аликошвили назначен замгендиректора по международному бизнесу «Почты России»
Заместителем генерального директора по международному бизнесу «Почты России» назначен Георгий Аликошвили. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Он будет развивать сотрудничество с крупнейшими глобальными e-com игроками и усиливать присутствие компании на международном логистическом рынке.
Аликошвили закончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана по специальности «Оптико-электронные приборы и системы». Получил степень MBA в Международном Университете в Москве. С 2007 по 2010 гг. возглавлял страховую компанию «Интач страхование». Затем семь лет руководил группой компаний Pony Express. До нового назначения три года руководил агентством «Роспечать».