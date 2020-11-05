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Георгий Аликошвили назначен замгендиректора по международному бизнесу «Почты России»

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Заместителем генерального директора по международному бизнесу «Почты России» назначен Георгий Аликошвили. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Он будет развивать сотрудничество с крупнейшими глобальными e-com игроками и усиливать присутствие компании на международном логистическом рынке.

Аликошвили закончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана по специальности «Оптико-электронные приборы и системы». Получил степень MBA в Международном Университете в Москве. С 2007 по 2010 гг. возглавлял страховую компанию «Интач страхование». Затем семь лет руководил группой компаний Pony Express. До нового назначения три года руководил агентством «Роспечать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных