Георгий Аликошвили назначен замгендиректора по международному бизнесу «Почты России»

Аликошвили закончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана по специальности «Оптико-электронные приборы и системы». Получил степень MBA в Международном Университете в Москве. С 2007 по 2010 гг. возглавлял страховую компанию «Интач страхование». Затем семь лет руководил группой компаний Pony Express. До нового назначения три года руководил агентством «Роспечать».