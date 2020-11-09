Павел Снисоренко назначен главой департамента международных финансовых отношений Минфина

Снисоренко закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. С 2005 по 2013 г. занимал различные должности в департаменте операций на финансовых рынках Центробанка. Затем шесть лет был советником исполнительных директоров Всемирного банка и Международного валютного фонда. До нового назначения занимал пост директора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития.