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Павел Снисоренко назначен главой департамента международных финансовых отношений Минфина

Ведомости

Павел Снисоренко назначен на должность директора департамента международных финансовых отношений Министерства финансов России, сообщило ведомство. Ранее исполняющим обязанности главы департамента была руководитель проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения Анна Валькова.

Снисоренко закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. С 2005 по 2013 г. занимал различные должности в департаменте операций на финансовых рынках Центробанка. Затем шесть лет был советником исполнительных директоров Всемирного банка и Международного валютного фонда. До нового назначения занимал пост директора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных