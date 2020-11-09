Павел Снисоренко назначен главой департамента международных финансовых отношений Минфина
Павел Снисоренко назначен на должность директора департамента международных финансовых отношений Министерства финансов России, сообщило ведомство. Ранее исполняющим обязанности главы департамента была руководитель проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения Анна Валькова.
Снисоренко закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. С 2005 по 2013 г. занимал различные должности в департаменте операций на финансовых рынках Центробанка. Затем шесть лет был советником исполнительных директоров Всемирного банка и Международного валютного фонда. До нового назначения занимал пост директора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития.