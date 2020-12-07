Денис Александров стал гендиректором Petropavlovsk

Александров закончил университет Мэриленда в США и Дальневосточный государственный университет. Имеет степень eMBA Московской школы управления Сколково. На должность генерального директора Highland Gold был назначен в январе 2016 г. До этого занимал руководящие должности в ряде горнодобывающих компаний. Возглавлял шведскую золотодобывающую компанию Auriant Mining AB. Также был управляющим директором компании A1 Investment и финансовым директором Arlan Investment.