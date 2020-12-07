Павел Сниккарс назначен заместителем главы Минэнерго

Сниккарс закончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» и Сибирский университет потребительской кооперации по направлению «юриспруденция». Начал карьеру с должности юриста-консультанта в ОАО «Новосибирский мелькомбинат №1». Позднее работал в компаниях ООО «Окшин», «Новосибирскэнерго», «СибирьЭнерго» и «Объединенная энергосбытовая компания». С 2012 по 2013 г. был членом правления и заместителем председателя правления некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Затем был назначен на пост директора Департамента развития электроэнергетики в Минэнерго.