Павел Сниккарс назначен заместителем главы Минэнерго
Глава правительства России Михаил Мишустин назначил на пост заместителя министра энергетики Павла Сниккарса. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале нормативных правовых актов.
Сниккарс закончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» и Сибирский университет потребительской кооперации по направлению «юриспруденция». Начал карьеру с должности юриста-консультанта в ОАО «Новосибирский мелькомбинат №1». Позднее работал в компаниях ООО «Окшин», «Новосибирскэнерго», «СибирьЭнерго» и «Объединенная энергосбытовая компания». С 2012 по 2013 г. был членом правления и заместителем председателя правления некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Затем был назначен на пост директора Департамента развития электроэнергетики в Минэнерго.