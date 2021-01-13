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Экс-глава «Уралкалия» Дмитрий Осипов стал гендиректором «ВСМПО-Ависма»

Ведомости

Бывший руководитель «Уралкалия» Дмитрий Осипов назначен генеральным директором корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом говорится в сообщении компании. Ранее этот пост занимал Сергей Степанов, его полномочия были прекращены досрочно. 

Осипов закончил факультет радиофизики и кибернетики Горьковского государственного университета (ныне — Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского). Занимал руководящие должности в крупных химических компаниях ОАО «Химпром» и ОАО «Сибур-Химпром». С 2005 г. по 2007 г. возглавлял ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат». Затем четыре года был генеральным директором ОАО «Уралхим». Возглавил «Уралкалий» в декабре 2013 г.

«ВСМПО-Ависма» — российская металлургическая компания. Является крупнейшим в мире производителем титана. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных