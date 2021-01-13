Экс-глава «Уралкалия» Дмитрий Осипов стал гендиректором «ВСМПО-Ависма»

Осипов закончил факультет радиофизики и кибернетики Горьковского государственного университета (ныне — Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского). Занимал руководящие должности в крупных химических компаниях ОАО «Химпром» и ОАО «Сибур-Химпром». С 2005 г. по 2007 г. возглавлял ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат». Затем четыре года был генеральным директором ОАО «Уралхим». Возглавил «Уралкалий» в декабре 2013 г.