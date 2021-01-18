Андрей Рюмин назначен и. о. гендиректора и председателя правления «Россетей»
Совет директоров «Россетей» назначил Андрея Рюмина и. о. генерального директора и и. о. председателя правления компании, сообщила организация. Его предшественник Павел Ливинский досрочно покинул свою должность.
Рюмин закончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук. В 2011 г. был назначен заместителем генерального директора ОАО «Объединенная энергетическая компания». Спустя три года он возглавил организацию. В 2014–2016 гг. Рюмин занимался предпринимательством. В 2016–2017 гг. входил в совет директоров ОАО «Мосэнерго». Через год он был назначен генеральным директором «Ленэнерго».
«Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Ее деятельность осуществляется на территории 80 регионов России. Всего компания управляет 2,37 млн км линий электропередачи и 517 тыс. подстанций.