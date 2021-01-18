Андрей Рюмин назначен и. о. гендиректора и председателя правления «Россетей»

Рюмин закончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук. В 2011 г. был назначен заместителем генерального директора ОАО «Объединенная энергетическая компания». Спустя три года он возглавил организацию. В 2014–2016 гг. Рюмин занимался предпринимательством. В 2016–2017 гг. входил в совет директоров ОАО «Мосэнерго». Через год он был назначен генеральным директором «Ленэнерго».