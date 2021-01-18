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Андрей Рюмин назначен и. о. гендиректора и председателя правления «Россетей»

Ведомости

Совет директоров «Россетей» назначил Андрея Рюмина и. о. генерального директора и и. о. председателя правления компании, сообщила организация. Его предшественник Павел Ливинский досрочно покинул свою должность. 

Рюмин закончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук. В 2011 г. был назначен заместителем генерального директора ОАО «Объединенная энергетическая компания». Спустя три года он возглавил организацию. В 2014–2016 гг. Рюмин занимался предпринимательством. В 2016–2017 гг. входил в совет директоров ОАО «Мосэнерго». Через год он был назначен генеральным директором «Ленэнерго».

«Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Ее деятельность осуществляется на территории 80 регионов России. Всего компания управляет 2,37 млн км линий электропередачи и 517 тыс. подстанций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных