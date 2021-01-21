Петр Иванов назначен замглавы ФАС

Иванов закончил Финансовую академию при правительстве России по специальности «Международные экономические отношения». Позднее окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Работал в «Мосгортрансе», департаменте транспорта и связи города Москвы и правительстве Московской области. В 2016-2020 гг. был генеральным директором «Федеральной пассажирской компании». В сентябре 2020 г. стал главой «Скоростных магистралей».