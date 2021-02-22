Светлана Кирсанова стала вице-президентом «Вымпелкома»

До прихода в компанию Кирсанова семь лет занимала руководящие должности в Сбербанке. С 2014 г. она прошла путь от управляющего директора развития отношений с клиентами до заместителя председателя правления Сбербанка, а также члена правления и руководителя блока «Розничный бизнес».