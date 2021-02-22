Светлана Кирсанова стала вице-президентом «Вымпелкома»
Светлана Кирсанова назначена на должность вице-президента по розничному бизнесу «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн»), сообщила компания. Она будет отвечать за реализацию коммерческой стратегии компании на массовом рынке, дистрибуцию, цифровую трансформацию продуктов и каналов, а также за стратегические проекты.
До прихода в компанию Кирсанова семь лет занимала руководящие должности в Сбербанке. С 2014 г. она прошла путь от управляющего директора развития отношений с клиентами до заместителя председателя правления Сбербанка, а также члена правления и руководителя блока «Розничный бизнес».