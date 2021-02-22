Андрей Железняков назначен замруководителя Департамента предпринимательства Москвы

Железняков закончил Московский государственный университет коммерции по специальности «юриспруденция». Позднее он получил дополнительное образование в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова по направлению стратегического менеджмента и предпринимательства. До нового назначения четыре года возглавлял государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы».