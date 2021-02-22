Татьяна Аверченкова стала управляющим директором Новолипецкого меткомбината
Татьяна Аверченкова назначена на должность управляющего директора Новолипецкого меткомбината. Об этом сообщила пресс-служба группы НЛМК. Ее предшественник Вячеслав Воротников продолжит работу в компании в качестве советника президента группы НЛМК.
Аверченкова закончила Липецкий государственный технический университет по направлению «экономика и управление». Работает в группе НЛМК с 2001 г. Прошла путь от директора по контроллингу до вице-президента по операционной эффективности. Входит в состав Правления группы.
Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, является крупнейшим в России производителем стальной продукции. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. За год компания производит более 17 млн т стали.