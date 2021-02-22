Алексей Поликашин назначен врио главы ФСС

Поликашин закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит», а также Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, где получил степень магистра менеджмента. Позднее прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Работает в ФСС с 2013 г. Тогда он занял пост руководителя бюджетного департамента. Спустя три года Поликашин перешел на пост заместителя председателя фонда.