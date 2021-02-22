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Алексей Поликашин назначен врио главы ФСС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Алексея Поликашина временно исполняющим обязанности председателя Фонда социального страхования (ФСС). Об это сообщила пресс-служба кабмина. До нового назначения он занимал пост заместителя главы ФСС.

Поликашин закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит», а также Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, где получил степень магистра менеджмента. Позднее прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Работает в ФСС с 2013 г. Тогда он занял пост руководителя бюджетного департамента. Спустя три года Поликашин перешел на пост заместителя председателя фонда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных