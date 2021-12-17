Игорь Коваль покинул пост главы Росжелдора
Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Игорь Коваль освобожден от занимаемой должности, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Он занимал этот пост с мая текущего года.
Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В сообщении говорится, что Коваль покидает пост в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель руководителя Росжелдора Александр Иванов.
Коваль закончил Университет Техаса в Эль Пасо (США). В 2007-2009 гг. работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Позднее перешел в Министерство экономического развития на пост начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций. Там он прошел путь до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства. В 2017 г. стал главой департамента международного сотрудничества ОАО «Российские железные дороги».