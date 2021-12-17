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Карьера

Игорь Коваль покинул пост главы Росжелдора

Ведомости

Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Игорь Коваль освобожден от занимаемой должности, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Он занимал этот пост с мая текущего года. 

Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В сообщении говорится, что Коваль покидает пост в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель руководителя Росжелдора Александр Иванов. 

Коваль закончил Университет Техаса в Эль Пасо (США). В 2007-2009 гг. работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Позднее перешел в Министерство экономического развития на пост начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций. Там он прошел путь до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства. В 2017 г. стал главой департамента международного сотрудничества ОАО «Российские железные дороги».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных