РБК: в России в несколько раз вырос спрос на специалистов по воинскому учету

По мнению экспертов, это связано с тем, что раньше кадровые службы не занимались вопросом воинского учета в том числе из-за незначительных штрафов за такие нарушения. Чаще всего эта обязанность ложится на специалистов по кадровому делопроизводству и инспекторов отделов кадров. По данным Superjob, с сентября это требование стали упоминать в вакансиях в два раза чаще, чем до начала частичной мобилизации. При этом доля таких вакансий все еще остается на низком уровне и составляет менее 1% от общего числа объявлений.