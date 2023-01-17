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РБК: в России в несколько раз вырос спрос на специалистов по воинскому учету

Ведомости

Число вакансий для специалистов по воинскому учету в 2022 г. выросло в несколько раз, передает РБК со ссылкой на данные рекрутерских агентств.

По данным HeadHunter, по итогам 2021 г. было опубликовано 145 вакансий для специалистов по воинскому учету. Почти столько же (186 вакансий) было опубликовано с начала спецоперации в феврале 2022 г. до 20 сентября 2022 г. Однако после объявления частичной мобилизации 21 сентября спрос на таких специалистов значительно вырос, за три месяца появилось 500 подобных предложений. Аналогичная ситуация сложилась и у Superjob.

По мнению экспертов, это связано с тем, что раньше кадровые службы не занимались вопросом воинского учета в том числе из-за незначительных штрафов за такие нарушения. Чаще всего эта обязанность ложится на специалистов по кадровому делопроизводству и инспекторов отделов кадров. По данным Superjob, с сентября это требование стали упоминать в вакансиях в два раза чаще, чем до начала частичной мобилизации. При этом доля таких вакансий все еще остается на низком уровне и составляет менее 1% от общего числа объявлений.

В обязанности специалиста по воинскому учету входит проверка на подлинность документов, определение людей, которые подлежат постановке на воинский учет по месту работы или по месту жительства, а также ведение личных карточек тех, кто уже стоит на учете в военкомате, и др. Средняя зарплата, на которую могут рассчитывать специалисты с такими навыками, составляет от 70 000 до 80 000 руб.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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