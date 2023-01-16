В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации учредителям и директорам компаний

В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации учредителям и директорам компанийЕще одной мерой поддержки могут стать лизинговые каникулы
Единственным учредителям и руководителям предприятий следует предоставлять отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, заявил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков (КПРФ). По его словам, это могло бы стать дополнительной мерой поддержки бизнеса наряду с освобождением от заполнения статистической отчетности.
«Думаю, более правильным было бы дать отсрочку предпринимателям, которые являются единственными учредителями и руководителями предприятия. При условии, что до мобилизации они уплачивали налоги и на предприятии есть наемные работники», — сказал Казанков. Он пояснил, что эта категория граждан составляет «незначительную часть» от общего числа мобилизованных, но при этом «пользу экономике они приносили огромную». «Думаю, их можно было бы демобилизовать в том же порядке, как и отцов троих и более детей», — сообщил депутат.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 16 января постановление правительства об освобождении предпринимателей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации от необходимости предоставлять статистическую отчетность. Эта мера поддержки будет распространяться только на предпринимателей, которые единолично владеют бизнесом и самостоятельно управляют им.
«[Документ] предусматривает, что информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчетность во время несения воинской службы», – говорится в сообщении правительства. Это позволит таким предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчетности.
«Данная мера [освобождение от подачи статистической отчетности] — продолжение серии мер поддержки предпринимателей, оказавшихся в особых условиях. На данный момент правительство приняло все, что мы хотели», — заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).
По его словам, отсрочка для предпринимателей обсуждалась в начале частичной мобилизации. «Тогда это было признано не совсем справедливым с точки зрения социального эффекта. Сейчас эта тема не обсуждается», — сказал Топилин.
Освобождение предпринимателей, призванных по мобилизации, от статистической отчетности и штрафов — разумная мера, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. «Как правило, штраф может прийти тем, кто попал в выборку в рамках статистического наблюдения, но в данном случае по объективным причинам не заполнил и не направил статистическую форму вовремя», — сказал он «Ведомостям».
Исаевич также добавил, что еще одной мерой поддержки мобилизованных бизнесменов по аналогии с кредитными каникулами могли бы стать лизинговые каникулы, предложенные МСП регулятору в 2022 г. «В настоящий момент отсутствуют законодательные нормы, способные обязать лизинговую компанию реструктуризировать договор лизинга. В том числе потому, что основным источником финансирования лизинговых сделок являются банковские кредиты. В свою очередь у банков отсутствует обязанность реструктуризировать кредиты, выданные лизинговым компаниям как заемщикам», — пояснил он.
Это очень существенное послабление для мобилизованных предпринимателей, говорит президент НП «Ассоциация профессиональных бухгалтеров «Содружество» Денис Лысенко. Согласно ст. 13.19 КоАП, непредоставление первичных статистических данных влечет штраф для компании до 70 000 руб. и для ее руководителя 20 000 руб. Штраф за повторное нарушение — 150 000 руб. для компании, для руководителя — 50 000 руб., напомнил он.
«На наш взгляд, правительство могло бы и дальше поддерживать мобилизованных предпринимателей, например автоматически освободить вообще от сдачи отчетности на период несения службы. Предоставить льготы либо налоговые каникулы по налогам на определенный срок в последующем, если бизнес не закрылся», — сказал Лысенко «Ведомостям». В период частичной мобилизации у компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) прекращается операционная деятельность, нарушаются обязательства по договорам, что может привести к банкротству, отметил он. «Хотелось бы дать возможность таким компаниям и ИП восстановить свою платежеспособность», — подчеркнул Лысенко.
22 октября правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных, которая распространяется также и на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Также мобилизованным бизнесменам предоставлен семидневный срок на переоформление бизнеса и передачу дел доверительному управляющему.
16 января правительство РФ сообщило, что период участия мобилизованных, добровольцев и контрактников в спецоперации на Украине засчитают в их страховом стаже в двойном размере.