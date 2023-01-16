В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации учредителям и директорам компаний

«Думаю, более правильным было бы дать отсрочку предпринимателям, которые являются единственными учредителями и руководителями предприятия. При условии, что до мобилизации они уплачивали налоги и на предприятии есть наемные работники», — сказал Казанков. Он пояснил, что эта категория граждан составляет «незначительную часть» от общего числа мобилизованных, но при этом «пользу экономике они приносили огромную». «Думаю, их можно было бы демобилизовать в том же порядке, как и отцов троих и более детей», — сообщил депутат.