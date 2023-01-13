Турчак сообщил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена, и опровергали информацию о якобы подготовке новой волны частичной мобилизации в РФ. В начале декабря 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные сообщения провокационными.