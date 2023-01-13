Турчак сообщил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми
Отсрочка от частичной мобилизации для отцов с тремя детьми остается в силе, заверил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с Минобороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — написал он.
Ранее сегодня глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина, выступающая от фракции КПРФ, сообщила, что Генштаб отменил пункт об отсрочке при проведении мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. По ее словам, эту информацию также подтвердила член Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.
Позже в Минобороны подтвердили отсутствие отсрочки у многодетных отцов с тремя детьми. «Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается», — сообщали на горячей линии ведомства.
14 октября 2022 г. председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что Минобороны предоставило отсрочку для отцов с тремя детьми до 16 лет. Позже уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Генштаб ВС РФ в начале октября разослал в военкоматы и призывные комиссии данное указание.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена, и опровергали информацию о якобы подготовке новой волны частичной мобилизации в РФ. В начале декабря 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные сообщения провокационными.