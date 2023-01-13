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Турчак сообщил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми

Ведомости

Отсрочка от частичной мобилизации для отцов с тремя детьми остается в силе, заверил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с Минобороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — написал он.

Ранее сегодня глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина, выступающая от фракции КПРФ, сообщила, что Генштаб отменил пункт об отсрочке при проведении мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. По ее словам, эту информацию также подтвердила член Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

Позже в Минобороны подтвердили отсутствие отсрочки у многодетных отцов с тремя детьми. «Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается», — сообщали на горячей линии ведомства.

14 октября 2022 г. председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что Минобороны предоставило отсрочку для отцов с тремя детьми до 16 лет. Позже уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Генштаб ВС РФ в начале октября разослал в военкоматы и призывные комиссии данное указание.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена, и опровергали информацию о якобы подготовке новой волны частичной мобилизации в РФ. В начале декабря 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные сообщения провокационными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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