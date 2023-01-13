В Минобороны подтвердили отсутствие отсрочки по мобилизации для отцов троих детей
У отцов троих детей пока нет отсрочки по мобилизации, сообщили изданию Daily Storm на горячей линии Минобороны.
«Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается. Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит», — сказали на горячей линии.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина ранее сегодня сообщила, что генштаб отменил пункт об отсрочке при проведении мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Документ об отмене отсрочки, подписанный на тот момент главой Генштаба Валерием Герасимовым, в конце декабря 2022 г. был направлен в военкоматы.
Она также напомнила, что частичная мобилизации в России завершена, а значит, призывать на военную службу многодетных отцов не будут. Депутат допустила, что документ об отмене решения об отсрочке был издан, поскольку «возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело».
Осенью 2022 г. председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что Минобороны предоставило отсрочку для отцов с тремя детьми до 16 лет. Позже уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Генштаб ВС РФ в начале октября разослал в военкоматы и призывные комиссии данное указание.