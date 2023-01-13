В Минобороны подтвердили отсутствие отсрочки по мобилизации для отцов троих детей

Она также напомнила, что частичная мобилизации в России завершена, а значит, призывать на военную службу многодетных отцов не будут. Депутат допустила, что документ об отмене решения об отсрочке был издан, поскольку «возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело».