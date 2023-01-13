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В Минобороны подтвердили отсутствие отсрочки по мобилизации для отцов троих детей

Ведомости

У отцов троих детей пока нет отсрочки по мобилизации, сообщили изданию Daily Storm на горячей линии Минобороны.

«Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается. Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит», — сказали на горячей линии.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина ранее сегодня сообщила, что генштаб отменил пункт об отсрочке при проведении мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Документ об отмене отсрочки, подписанный на тот момент главой Генштаба Валерием Герасимовым, в конце декабря 2022 г. был направлен в военкоматы.

Она также напомнила, что частичная мобилизации в России завершена, а значит, призывать на военную службу многодетных отцов не будут. Депутат допустила, что документ об отмене решения об отсрочке был издан, поскольку «возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело». 

Осенью 2022 г. председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что Минобороны предоставило отсрочку для отцов с тремя детьми до 16 лет. Позже уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Генштаб ВС РФ в начале октября разослал в военкоматы и призывные комиссии данное указание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных