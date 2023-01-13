Депутат Останина заявила об отмене отсрочки для отцов с тремя детьми
Генштаб отменил пункт об отсрочке при проведении мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина, выступающая от фракции КПРФ. По ее словам, эту информацию подтвердила член Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.
«К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми», — написала Останина в своем Telegram-канале.
По данным Киркоры, документ об отмене отсрочки, подписанный на тот момент главой Генштаба Валерием Герасимовым, в конце декабря был направлен в военкоматы. Узнала об этом член СПЧ из разговора с представителем Генштаба.
Останина сообщила, что обратилась за разъяснениями в Минобороны РФ 30 декабря, однако там указали на «выходные и праздничные дни». Такой ответ депутата возмутил. Она заявила, что после удара по российским военным в Макеевке «вся Россия забыла о праздниках». По мнению Останиной, у «отдельных представителей власти» нет уважения к народу РФ.
Она также напомнила, что частичная мобилизации в России завершена, а значит, призывать на военную службу многодетных отцов не будут. Депутат допустила, что документ об отмене решения об отсрочке был издан, поскольку «возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело».
Осенью 2022 г. председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что Минобороны предоставило отсрочку для отцов с тремя детьми до 16 лет. Позже уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Генштаб ВС РФ в начале октября разослал в военкоматы и призывные комиссии данное указание.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
Ранее в Кремле неоднократно опровергали информацию о якобы подготовке новой волны частичной мобилизации в РФ. В начале декабря 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные сообщения провокационными. Он также напомнил слова российского президента Владимира Путина о поставленной точке в вопросе мобилизации.