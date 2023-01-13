Депутат Останина заявила об отмене отсрочки для отцов с тремя детьми

Останина сообщила, что обратилась за разъяснениями в Минобороны РФ 30 декабря, однако там указали на «выходные и праздничные дни». Такой ответ депутата возмутил. Она заявила, что после удара по российским военным в Макеевке «вся Россия забыла о праздниках». По мнению Останиной, у «отдельных представителей власти» нет уважения к народу РФ.