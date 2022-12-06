Песков назвал сообщения о новой волне мобилизации «провокационными»
Не стоит обращать внимание на сообщения в соцсетях о якобы возможной новой волне мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях, и нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Минобороны, от президента. А что касается мобилизации, то президент уже все сказал, поэтому на эти сообщения не стоит обращать внимание», — отметил представитель Кремля.
Песков также еще раз повторил, что для завершения частичной мобилизации не требуется указа президента России, новых решений тут нет. «Мы же уже здесь все разъясняли, тут нет никаких новаций», — добавил он.
В конце ноября Песков заявил, что в Кремле не ведется каких-либо обсуждений по поводу новой мобилизации. Ранее он также отвергал возможность второй волны мобилизации в стране.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Путин пообещал обсудить этот вопрос с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Позже Песков сообщил, что данный документ не нужен. По его словам, такое заключение сделало государственное правовое управление администрации президента.
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