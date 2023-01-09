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Песков призвал не придавать значения сообщениям в Telegram о мобилизации

Ведомости

Роль Telegram-каналов в распространении информации не нужно преувеличивать, информация о начале новой волны мобилизации является слухами. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«На этот счет все было много раз сказано. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом России. Не нужно преувеличивать роль Telegram-каналов», — сказал он. 

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Президент России Владимир Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек вместо изначально запланированных 300 000, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.

21 декабря министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Помимо этого, среди его предложений также увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Путин поддержал эти изменения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных