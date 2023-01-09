Песков призвал не придавать значения сообщениям в Telegram о мобилизации
Роль Telegram-каналов в распространении информации не нужно преувеличивать, информация о начале новой волны мобилизации является слухами. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На этот счет все было много раз сказано. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом России. Не нужно преувеличивать роль Telegram-каналов», — сказал он.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Президент России Владимир Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек вместо изначально запланированных 300 000, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
21 декабря министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Помимо этого, среди его предложений также увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Путин поддержал эти изменения.