Песков опроверг сообщения о запрете выезда мужчин из России

В России с 21 сентября по 31 октября шла частичная мобилизация. Президент Владимир Путин охарактеризовал ее как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Тогда в Госдуме сообщили, что перемещение по России в связи с этим решением дополнительно никак ограничено не будет. А в Ростуризме заверили, что новых ограничений на выезд за границу также нет. Позже в ведомстве уточнили, что это касается тех, кто не получил повестку.