Песков опроверг сообщения о запрете выезда мужчин из России
Сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России — это информационная утка и диверсия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, это обычная информационная утка. Информационная диверсия», — отметил представитель Кремля.
Главное управление разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины ранее писало, что в России якобы с 9 января ограничат выезд из страны военнообязанных, в том числе ограниченно годных к службе. Отмечалось, что для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска по всем направлениям.
В России с 21 сентября по 31 октября шла частичная мобилизация. Президент Владимир Путин охарактеризовал ее как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Тогда в Госдуме сообщили, что перемещение по России в связи с этим решением дополнительно никак ограничено не будет. А в Ростуризме заверили, что новых ограничений на выезд за границу также нет. Позже в ведомстве уточнили, что это касается тех, кто не получил повестку.
9 января Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в Telegram-каналах о якобы готовящейся новой волне мобилизации в России порекомендовал не придавать слишком большое значение Telegram-каналам.