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Песков опроверг сообщения о запрете выезда мужчин из России

Ведомости

Сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России — это информационная утка и диверсия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, это обычная информационная утка. Информационная диверсия», — отметил представитель Кремля.

Главное управление разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины ранее писало, что в России якобы с 9 января ограничат выезд из страны военнообязанных, в том числе ограниченно годных к службе. Отмечалось, что для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска по всем направлениям.

В России с 21 сентября по 31 октября шла частичная мобилизация. Президент Владимир Путин охарактеризовал ее как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Тогда в Госдуме сообщили, что перемещение по России в связи с этим решением дополнительно никак ограничено не будет. А в Ростуризме заверили, что новых ограничений на выезд за границу также нет. Позже в ведомстве уточнили, что это касается тех, кто не получил повестку.

9 января Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в Telegram-каналах о якобы готовящейся новой волне мобилизации в России порекомендовал не придавать слишком большое значение Telegram-каналам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных