Юрий Денисов покинул пост председателя правления Мосбиржи
Юрий Денисов покидает пост председателя правления Московской биржи. Решение о прекращении его полномочий с 30 сентября было принято наблюдательным советом компании, сообщается на сайте торговой площадки.
На время выбора кандидата и принятия решения о назначении председателя правления Мосбиржи торговую площадку возглавит Виктор Жидков. Наблюдательный совет Национального расчетного депозитария (НРД) 1 октября рассмотрит освобождение Жидкова с должности руководителя НРД.
В мае 2019 г. Денисов был назначен председателем правления Мосбиржи. В 2008 – 2011 гг. и с 2013 г. по настоящее время был членом наблюдательного совета торговой площадки. В 2013 г. назначен на пост зампредседателя правления Мосбиржи. С 2016 г. – председатель Национального клирингового центра. В 2018 г. также вошел в набсовет НРД.
Пост предправления НРД Жидков занял 17 мая 2021 г. До НРД c 1994 по 2006 гг. работал в МДМ-банке, затем в банке «Петрокоммерц» в должности первого вице-президента. С 2009 г. он был председателем правления инвестбанка «Веста», с 2018 г. – директором департамента малого и среднего бизнеса МКБ. НАУФОР признала его лучшим CEO кризисного 2022 г.