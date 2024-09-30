Юрий Денисов покинул пост председателя правления Мосбиржи

В мае 2019 г. Денисов был назначен председателем правления Мосбиржи. В 2008 – 2011 гг. и с 2013 г. по настоящее время был членом наблюдательного совета торговой площадки. В 2013 г. назначен на пост зампредседателя правления Мосбиржи. С 2016 г. – председатель Национального клирингового центра. В 2018 г. также вошел в набсовет НРД.