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Юрий Денисов покинул пост председателя правления Мосбиржи

Ведомости

Юрий Денисов покидает пост председателя правления Московской биржи. Решение о прекращении его полномочий с 30 сентября было принято наблюдательным советом компании, сообщается на сайте торговой площадки.

На время выбора кандидата и принятия решения о назначении председателя правления Мосбиржи торговую площадку возглавит Виктор Жидков. Наблюдательный совет Национального расчетного депозитария (НРД) 1 октября рассмотрит освобождение Жидкова с должности руководителя НРД.

В мае 2019 г. Денисов был назначен председателем правления Мосбиржи. В 2008 – 2011 гг. и с 2013 г. по настоящее время был членом наблюдательного совета торговой площадки. В 2013 г. назначен на пост зампредседателя правления Мосбиржи. С 2016 г. – председатель Национального клирингового центра. В 2018 г. также вошел в набсовет НРД.

Пост предправления НРД Жидков занял 17 мая 2021 г. До НРД c 1994 по 2006 гг. работал в МДМ-банке, затем в банке «Петрокоммерц» в должности первого вице-президента. С 2009 г. он был председателем правления инвестбанка «Веста», с 2018 г. – директором департамента малого и среднего бизнеса МКБ. НАУФОР признала его лучшим CEO кризисного 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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