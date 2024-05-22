НРД продлил контракт с председателем Виктором Жидковым

НРД продлил контракт с председателем Виктором ЖидковымПредыдущий договор главы центрального депозитария истекал 17 мая этого года
Истекавший 17 мая этого года контракт председателя правления НРД Виктора Жидкова продлен на три года, сообщили «Ведомостям» два собеседника, знакомых с решением наблюдательного совета группы Мосбиржи. Представитель группы уточнил, что решение о продлении контракта Жидкова принято еще в декабре прошлого года, от дальнейших комментариев отказавшись. С самим Жидковым связаться не удалось.
Пост предправления НРД Жидков занял 17 мая 2021 г., полномочия по тому контракту длились до конца прошлой недели. На посту председателя он сменил исполнявшую обязанности Марию Краснову, которая до этого была зампредом правления центрального депозитария. До нее на протяжении 10 лет, с 2010 по 2020 г., компанией руководил Эдди Астанин, затем занимавший должность председателя правления Национального клирингового центра (входит в группу Мосбиржи).