НРД продлил контракт с председателем Виктором Жидковым

Пост предправления НРД Жидков занял 17 мая 2021 г., полномочия по тому контракту длились до конца прошлой недели. На посту председателя он сменил исполнявшую обязанности Марию Краснову, которая до этого была зампредом правления центрального депозитария. До нее на протяжении 10 лет, с 2010 по 2020 г., компанией руководил Эдди Астанин, затем занимавший должность председателя правления Национального клирингового центра (входит в группу Мосбиржи).