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Виталия Мутко переизбрали гендиректором госкомпании Дом.РФ

Ведомости

Наблюдательный совет Дом.РФ переизбрал Виталия Мутко на пост генерального директора госкомпании. Об этом говорится в сообщении организации на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества Мутко Виталия Леонтьевича сроком на пять лет», – говорится в сообщении.

Мутко был назначен на пост гендиректора Дом.РФ в январе 2020 г. До этого, с 2016 г., был вице-премьером правительства. В его ведении были вопросы спорта, туризма и молодежной политики, а с 2018 г. – вопросы строительства и регионального развития. Перед этим Мутко работал министром спорта. В правительстве Дмитрия Медведева он был ответственным за нацпроект «Жилье и городская среда», на этой должности его сменил Марат Хуснуллин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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