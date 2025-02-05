Виталия Мутко переизбрали гендиректором госкомпании Дом.РФ

Мутко был назначен на пост гендиректора Дом.РФ в январе 2020 г. До этого, с 2016 г., был вице-премьером правительства. В его ведении были вопросы спорта, туризма и молодежной политики, а с 2018 г. – вопросы строительства и регионального развития. Перед этим Мутко работал министром спорта. В правительстве Дмитрия Медведева он был ответственным за нацпроект «Жилье и городская среда», на этой должности его сменил Марат Хуснуллин.