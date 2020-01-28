Виталий Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывшего вице-премьера правительства Виталия Мутко назначили гендиректором госкомпании «Дом.РФ», сообщили «Ведомостям» несколько источников в правительстве России и в «Дом.РФ». «Ведомости»» запросили комментариев представителей правительства и госкомпании.
О смене руководителя сообщила и сама госкомпания на сервере раскрытия информации.
Мутко работал в должности вице-премьера правительства с 2016 г., он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, с 2018 г. – вице-премьер, который курировал вопросы строительства и регионального развития. До этого он занимал пост министра спорта. В правительстве Дмитрия Медведева Мутко отвечал за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому к 2024 г. в России должно строиться 120 млн кв. м жилья ежегодно. Его на этой должности сменил бывший заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
АО Дом.РФ (до марта 2018 г. – Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) – госкомпания со статусом «единый институт развития в жилищной сфере». Дом.РФ отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т. п. В конце 2018 г. полномочия Дом.РФ существенно расширили, в частности, госкомпания получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками. Александр Плутник возглавлял госкомпанию с апреля 2015 г. Скорее всего, он перейдет на работу в ВЭБ, сообщают близкие к нему источники.
Плутник — давний знакомый Игоря Шувалова, который сейчас возглавляет ВЭБ (координирует работу Дом.РФ). В 32 года он стал замминистра строительства, а еще через год — в 2015 г. — возглавил АИЖК (позднее переименован в Дом.РФ). За пять лет из агентства ипотечного жилищного кредитования, созданного для развития рынка ипотеки, компания превратилась в корпорацию, ответственную за рынок доступного жилья в целом по стране. Госкомпания развивает несколько направлений: от привлечения инвестиций и выдачи ипотеки до развития рынка цивилизованной аренды и создания комфортной городской среды в регионах России.
Дом.РФ становится одним из основных игроков на рынке жилой недвижимости, указывает управляющий партнёр Knight Frank Алексей Новиков. Один из основных инструментов госкомпании — Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства, который регулирует отношения между застройщиками и дольщиками, в том числе обеспечивает финансирование достройки дома в случае банкротства застройщика. Фонд начал работать в октябре 2017 г. Предполагается, что он должен изъять недострой, профинансировать завершение строительства и, наконец, проконтролировать передачу квартир дольщикам. Застройщики должны перечислять в фонд 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия (если они не работают по счетам эскроу).
Для контроля всех строек в стране в Дом.РФ запущена единая информационная система жилищного строительства — Наш.дом.рф. С 2018 г. все застройщики обязаны раскрывать информацию о своей деятельности и реализуемых проектах, предусматривающих привлечение средств дольщиков, на портале системы. Обновление данных в системе происходит ежедневно. Она дает полную картину всего рынка: количестве застройщиков, стадиях строительства домов, статистика перехода на счета эскроу. Фонд осуществляет мониторинг соответствия застройщиков требованиям закона о долевом строительстве, а при выявлениинарушений они могут быть лишены возможности продавать жилье на этапе строительства (вносятся в Единый реестр проблемных объектов, подраздел единой системы).
В декабре 2017 г. компания Дом.РФ была выбрана инвестором для финансового оздоровления банка «Российский капитал», который в конце 2018 г. был переименован в банк Дом.РФ. На его базе был создан банк с упором на выдачу ипотеки и проектное финансирование. Банк Дом.РФ входит топ-3 банков, по кредитованию проектов, строительство которых осуществляется с использованием счетов эскроу. Также банк является одним из крупнейших участников рынка ипотечного кредитования и занимает 3 место по выдаче по «семейной ипотеки». Основной механизм, через который Дом.рф поддерживает рынок ипотеки — это выпуск ипотечных ценных бумаг. Общий объем задолженности по ипотеке за два года вырос почти вдвое — до 8 трлн руб. Из них портфель Дом.РФ составляет 580 млрд руб. (7%), это третье место после Сбербанка и ВТБ.
Кроме того, гокомпания развивает рынок арендного жилья в России. Дом.РФ инвестировал 42,6 млрд руб. в арендные проекты общей площадью более 445 000 кв.м. В 2019 г. Дом.РФ участвовал в переезд федеральных органов власти в единый правительственный центр в «Москва-Сити». В башню «IQ-квартал» переехали центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи и их подведомственные организации.