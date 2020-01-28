Виталий Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

В декабре 2017 г. компания Дом.РФ была выбрана инвестором для финансового оздоровления банка «Российский капитал», который в конце 2018 г. был переименован в банк Дом.РФ. На его базе был создан банк с упором на выдачу ипотеки и проектное финансирование. Банк Дом.РФ входит топ-3 банков, по кредитованию проектов, строительство которых осуществляется с использованием счетов эскроу. Также банк является одним из крупнейших участников рынка ипотечного кредитования и занимает 3 место по выдаче по «семейной ипотеки». Основной механизм, через который Дом.рф поддерживает рынок ипотеки — это выпуск ипотечных ценных бумаг. Общий объем задолженности по ипотеке за два года вырос почти вдвое — до 8 трлн руб. Из них портфель Дом.РФ составляет 580 млрд руб. (7%), это третье место после Сбербанка и ВТБ.