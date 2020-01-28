Политика

Виталий Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший руководитель Александр Плутник может перейти на работу в ВЭБ
Бэла Ляув
Андрей Гордеев / Ведомости

Бывшего вице-премьера правительства Виталия Мутко назначили гендиректором госкомпании «Дом.РФ», сообщили «Ведомостям» несколько источников в правительстве России и в «Дом.РФ». «Ведомости»» запросили комментариев представителей правительства и госкомпании.

О смене руководителя сообщила и сама госкомпания на сервере раскрытия информации.

Мутко работал в должности вице-премьера правительства с 2016 г., он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, с 2018 г. – вице-премьер, который курировал вопросы строительства и регионального развития. До этого он занимал пост министра спорта. В правительстве Дмитрия Медведева Мутко отвечал за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому к 2024 г. в России должно строиться 120 млн кв. м жилья ежегодно. Его на этой должности сменил бывший заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

АО Дом.РФ (до марта 2018 г. – Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) – госкомпания со статусом «единый институт развития в жилищной сфере». Дом.РФ отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т. п. В конце 2018 г. полномочия Дом.РФ существенно расширили, в частности, госкомпания получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками. Александр Плутник возглавлял госкомпанию с апреля 2015 г. Скорее всего, он перейдет на работу в ВЭБ, сообщают близкие к нему источники.

Плутник — давний знакомый Игоря Шувалова, который сейчас возглавляет ВЭБ (координирует работу Дом.РФ). В 32 года он стал замминистра строительства, а еще через год — в 2015 г. — возглавил АИЖК (позднее переименован в Дом.РФ). За пять лет из агентства ипотечного жилищного кредитования, созданного для развития рынка ипотеки, компания превратилась в корпорацию, ответственную за рынок доступного жилья в целом по стране. Госкомпания развивает несколько направлений: от привлечения инвестиций и выдачи ипотеки до развития рынка цивилизованной аренды и создания комфортной городской среды в регионах России.

Корпорация Дом.РФ сможет пользоваться льготными деньгами АСВ до 2031 года

Несмотря на то что санация ее одноименного дочернего банка уже завершилась

Дом.РФ становится одним из основных игроков на рынке жилой недвижимости, указывает управляющий партнёр Knight Frank Алексей Новиков. Один из основных инструментов госкомпании — Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства, который регулирует отношения между застройщиками и дольщиками, в том числе обеспечивает финансирование достройки дома в случае банкротства застройщика. Фонд начал работать в октябре 2017 г. Предполагается, что он должен изъять недострой, профинансировать завершение строительства и, наконец, проконтролировать передачу квартир дольщикам. Застройщики должны перечислять в фонд 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия (если они не работают по счетам эскроу).

Для контроля всех строек в стране в Дом.РФ запущена единая информационная система жилищного строительства — Наш.дом.рф. С 2018 г. все застройщики обязаны раскрывать информацию о своей деятельности и реализуемых проектах, предусматривающих привлечение средств дольщиков, на портале системы. Обновление данных в системе происходит ежедневно. Она дает полную картину всего рынка: количестве застройщиков, стадиях строительства домов, статистика перехода на счета эскроу. Фонд осуществляет мониторинг соответствия застройщиков требованиям закона о долевом строительстве, а при выявлениинарушений они могут быть лишены возможности продавать жилье на этапе строительства (вносятся в Единый реестр проблемных объектов, подраздел единой системы).

В декабре 2017 г. компания Дом.РФ была выбрана инвестором для финансового оздоровления банка «Российский капитал», который в конце 2018 г. был переименован в банк Дом.РФ. На его базе был создан банк с упором на выдачу ипотеки и проектное финансирование. Банк Дом.РФ входит топ-3 банков, по кредитованию проектов, строительство которых осуществляется с использованием счетов эскроу. Также банк является одним из крупнейших участников рынка ипотечного кредитования и занимает 3 место по выдаче по «семейной ипотеки». Основной механизм, через который Дом.рф поддерживает рынок ипотеки — это выпуск ипотечных ценных бумаг. Общий объем задолженности по ипотеке за два года вырос почти вдвое — до 8 трлн руб. Из них портфель Дом.РФ составляет 580 млрд руб. (7%), это третье место после Сбербанка и ВТБ.

Кроме того, гокомпания развивает рынок арендного жилья в России. Дом.РФ инвестировал 42,6 млрд руб. в арендные проекты общей площадью более 445 000 кв.м. В 2019 г. Дом.РФ участвовал в переезд федеральных органов власти в единый правительственный центр в «Москва-Сити». В башню «IQ-квартал» переехали центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи и их подведомственные организации.

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