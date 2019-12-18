Корпорация Дом.РФ сможет пользоваться льготными деньгами АСВ до 2031 года
Финансовое оздоровление банка Дом.РФ (прежнее название – «Российский капитал») завершилось досрочно, сообщил ЦБ. По плану, санация должна была закончиться в 2025 г. Банк сформировал резервы, выполняет нормативы и переведен под общий надзор со стороны ЦБ, сказано в его пресс-релизе.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдало корпорации Дом.РФ на санацию банка 13,9 млрд руб. По договору, 7,1 млрд руб. будет погашено в 2025 г., остальное – в 2031 г., передал «Ведомостям» через представителя зампред ЦБ Василий Поздышев. Ставка этих кредитов – 0,51% годовых, говорится в отчетности Дом.РФ. Непосредственно банк должен АСВ 500 млн руб. и вернет их в 2021 г., как и сказано в договоре, говорит Поздышев. Ставка этого кредита, по данным отчетности, 6% годовых.
Срок возврата средств АСВ может быть больше, чем срок самой процедуры санации, следует из слов Поздышева, он ссылается на закон о банкротстве.
Чаще всего досрочное окончание процедуры финансового оздоровления банка означает, что он присоединен к санатору, говорит финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов (Альфа-банк в этом году присоединил к себе санированный им банк «Балтийский»). Но это не влечет за собой необходимости тут же вернуть деньги АСВ: экономика санации рассчитана с учетом срока, на который выдается льготное финансирование, объясняет Чухлов. В отчетности по МСФО банк одномоментно признает выгоду от привлечения кредита с льготной ставкой, эта выгода напрямую зависит от срока кредита, указывает он. Если санация завершена досрочно, и льготный кредит возвращается раньше срока, это может потребовать признания дополнительных убытков в МСФО, заключает Чухлов.
Но банк Дом.РФ в этом году уже досрочно возвращал деньги АСВ, выданные на санацию. В январе-мае он вернул агентству кредиты на 7,1 млрд руб. и 6,8 млрд, говорится в отчетности банка, и одновременно АСВ предоставило кредиты на аналогичные суммы корпорации, а экономическая выгода от этих операций составила 2,5 млрд руб. Прибыль от признания займов корпорация направила на докапитализацию банка, сказал ее представитель.
Банк Дом.РФ досрочно сформировал резервы на проблемные активы благодаря докапитализации, проведенной инвестором за счет собственных средств, которая не была предусмотренна планом участия АСВ, подчеркивает Поздышев.
В этом году Дом.РФ докапитализировала одноименный банк на 55 млрд руб., в прошлом – на 10,9 млрд руб. В 2018 г. Дом.РФ также списал субордированные кредиты на 26,2 млрд руб. (и признал прибыль от этого на 33 млрд), которые ему в декабре 2015 г. предоставил БМ-банк (бывший «Банк Москвы», входит в группу ВТБ).
Госкорпорация Дом.РФ стала санатором банка в декабре 2017 г. До этого банк принадлежал АСВ, оно и занималось его финансовым оздоровлением с 2009 г. Перед передачей «Российского капитала» госкорпорации АСВ расчистило его баланс: в 2017 г., по данным отчетности, выкупило проблемные активы и низколиквидное имущество «Российского капитала» на 36,1 млрд руб. и внесло в капитал ОФЗ на 15,3 млрд руб.
На 1 декабря 2019 г. капитал Дом.РФ составил 62,1 млрд руб. Решение о досрочном завершении санации представитель Дом.РФ объясняет тем, что для уполномоченного банка в сфере жилищного строительства статус санируемого недопустим. Помимо этого, план финансового оздоровления накладывает ограничения на привлечение ликвидности из некоторых источников, на структуру и темпы прироста активов, а также оказывает влияние на рейтинги, перечислил он.
АСВ выделило банкам на санацию всего 1,16 трлн руб. (данные из отчета агентства на 1 октября 2019 г.). Существенная часть из них, или 1,08 трлн руб., – кредиты ЦБ.