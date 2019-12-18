Корпорация Дом.РФ сможет пользоваться льготными деньгами АСВ до 2031 года

Чаще всего досрочное окончание процедуры финансового оздоровления банка означает, что он присоединен к санатору, говорит финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов (Альфа-банк в этом году присоединил к себе санированный им банк «Балтийский»). Но это не влечет за собой необходимости тут же вернуть деньги АСВ: экономика санации рассчитана с учетом срока, на который выдается льготное финансирование, объясняет Чухлов. В отчетности по МСФО банк одномоментно признает выгоду от привлечения кредита с льготной ставкой, эта выгода напрямую зависит от срока кредита, указывает он. Если санация завершена досрочно, и льготный кредит возвращается раньше срока, это может потребовать признания дополнительных убытков в МСФО, заключает Чухлов.