ЦБ может ограничить выдачу ипотеки закредитованным людям

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не ждет смены экономического цикла раньше 2022 г. В следующем году прогнозируется рост расходов бюджета, поэтому снижения доходов граждан не ожидается. Хотя до 2022 г. осталось не так много времени, возможно, пора начинать переговоры, добавляет Орлова. Ипотека действительно беспокоит, согласна она. Об этом рынке мало информации, в том числе о финансовом состоянии заемщиков. А именно цикл ипотечного кредитования, вероятно, идет на спад – после роста на протяжении последних лет, в 2019 г. выдача кредитов замедляется, продолжает она. К тому же большую роль в ипотеке играет материнский капитал, потенциал которого уже может быть исчерпан, полагает Орлова.