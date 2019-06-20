Путин впервые высказался о риске закредитованности населения
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Центробанк должен обратить внимание на риск закредитованности населения, потому что «нам не нужно надувать в экономике этих пузырей», сказал 20 июня во время прямой линии президент России Владимир Путин. Реальные располагаемые доходы состоят из доходов и расходов, один из существенных показателей расходов – выплаты по кредитам, отметил он. Банки предоставляют кредиты людям, условно говоря, под залог 40% зарплаты, сказал Путин. Это, конечно, чревато, прокомментировал Путин вопросы людей о том, почему они беднеют.
Кредиты растут
На риски закредитованности людей чиновники обращают внимание уже не первый раз. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов также называл рост потребительского кредитования одной из причин, из-за которых снижаются реальные располагаемые доходы населения. А министр экономического развития Максим Орешкин и вовсе предупредил о возможной рецессии в 2021 г. из-за существенного роста потребительского кредитования. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина с ним не согласилась: ни по одному показателю пузыря в потребительском кредитовании нет, говорила она на прошлой неделе. 20 июня ЦБ не ответил на запрос «Ведомостей».
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