Клаус Шваб покидает пост председателя Всемирного экономического форума
Основатель и председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб решил уйти в отставку. Временным председателем будет Петер Брабек-Летмате, ранее занимавший пост зампредседателя наблюдательного совета. Об этом сообщается на сайте ВЭФ.
О своем намерении Шваб объявил на внеочередном заседании правления 20 апреля.
«После моего недавнего заявления и в связи с тем, что мне исполняется 88 лет, я решил немедленно уйти с поста председателя и члена попечительского совета», – говорится в заявлении экономиста.
Шваб родился 30 марта 1938 г. в городе Равенсбург в Германии. После окончания высшей школы получил диплом инженера, а позже стал профессором, доктором технических и экономических наук. В 1971 г. он организовал Европейскую конференцию менеджмента, на которой обсуждались новые концепции экономического развития. Шваб также учредил фонд, который стал платформой для обсуждения глобальных проблем ведущими политиками, экономистами и интеллектуалами. В 1987 г. это объединение стало называться Всемирным экономическим форумом.