Клаус Шваб покидает пост председателя Всемирного экономического форума

Шваб родился 30 марта 1938 г. в городе Равенсбург в Германии. После окончания высшей школы получил диплом инженера, а позже стал профессором, доктором технических и экономических наук. В 1971 г. он организовал Европейскую конференцию менеджмента, на которой обсуждались новые концепции экономического развития. Шваб также учредил фонд, который стал платформой для обсуждения глобальных проблем ведущими политиками, экономистами и интеллектуалами. В 1987 г. это объединение стало называться Всемирным экономическим форумом.