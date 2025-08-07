Шувалов представил нового и. о. главы ГТЛК Парнева
«ГТЛК и ВЭБ.РФ – давние партнеры. Мы уже реализовали ряд успешных совместных проектов по обновлению общественного транспорта в городах России», – сказал Шувалов.
ГТЛК будет работать над выполнением госзадач и национальных проектов. Компания включена в специальную рабочую группу по координации институтов развития Совета при президенте под кураторством ВЭБа. В рамках новой стратегии ВЭБ планирует поддержать проекты суммарно на 30 трлн руб.
ГТЛК – крупнейшая компания России по объему лизингового портфеля. Доля ГТЛК на российском рынке лизинга составляет 20%. Транспорт компании работает в 90% регионов России. Компания реализует программы льготного лизинга с государственным финансированием.
5 августа Путин встретился с Шуваловым в Кремле для обсуждения результатов деятельности госкорпорации за первое полугодие. Шувалов сообщил, что ВЭБ.РФ вошел в пятерку крупнейших кредитных организаций страны с объемом бизнеса 7,5 трлн руб. Капитал корпорации составляет 1,4 трлн руб. при достаточности капитала свыше 16%. Особое внимание уделяется прозрачности операций и минимизации рисков для финансовой системы.