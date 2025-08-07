Шувалов представил нового и. о. главы ГТЛК Парнева

5 августа Путин встретился с Шуваловым в Кремле для обсуждения результатов деятельности госкорпорации за первое полугодие. Шувалов сообщил, что ВЭБ.РФ вошел в пятерку крупнейших кредитных организаций страны с объемом бизнеса 7,5 трлн руб. Капитал корпорации составляет 1,4 трлн руб. при достаточности капитала свыше 16%. Особое внимание уделяется прозрачности операций и минимизации рисков для финансовой системы.