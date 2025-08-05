Путин встретился в Кремле с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым

В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин проведет встречу с Шуваловым 5 августа. По его словам, ВЭБ.РФ является крупнейшим институтом развития в стране, поэтому «тем для обсуждения очень много на повестке дня».