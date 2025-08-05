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Путин встретился в Кремле с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым

Они обсудили укрепление технологического потенциала РФ
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Ключевой темой обсуждения стали результаты деятельности госкорпорации за первое полугодие 2025 г. Об этом сообщает Кремль.

Шувалов сообщил, что ВЭБ.РФ вошел в пятерку крупнейших кредитных организаций страны с объемом бизнеса 7,5 трлн руб. Капитал корпорации составляет 1,4 трлн руб. при достаточности капитала свыше 16%. Особое внимание уделяется прозрачности операций и минимизации рисков для финансовой системы.

Глава ВЭБ.РФ отметил успехи в импортозамещении, включая локализацию производства базовых станций 5G в Шуе. Однако для достижения технологического лидерства, по его словам, необходимы новые подходы и финансовые инструменты. В настоящее время проводится аудит мер поддержки технологических проектов совместно с Минэкономразвития.

В первом полугодии ВЭБ заработал для будущих пенсионеров свыше 219 млрд рублей

Инвестиции / Регулирование

Путин подчеркнул, что для технологического лидерства недостаточно импортозамещения и обратного инжиниринга, требуются собственные разработки и производственные платформы. Он поручил Шувалову уделять особое внимание поддержке перспективных проектов в этом направлении.

В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин проведет встречу с Шуваловым 5 августа. По его словам, ВЭБ.РФ является крупнейшим институтом развития в стране, поэтому «тем для обсуждения очень много на повестке дня».

ВЭБ.РФ – госкорпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов. Основная задача корпорации заключается в способствовании долгосрочному экономическому развитию РФ. В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.

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